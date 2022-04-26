在列車與車站磨蹭女性 男子性騷被判刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市姚姓男子3年前起，多次在台鐵彰化到豐原站間的列車與月台處，以生殖器磨蹭女性，經被害人在網路上揭露，檢警偵辦後，台中地院依違反性騷擾防治法判處2月徒刑，可上訴。

鐵路警察局台中分局今天發布新聞稿表示，民國108至109年6月間，台鐵台中到彰化、豐原自強號列車上，及候車月台處，發生多起被害女性於搭車期間，遭男子藉機以生殖器磨蹭的性騷擾事件。

經被害人於社群網站Dcard發表文章提醒後，引來有類似經驗的被害人紛紛表示意見，警方獲報後展開追查，並逐一調閱月台監視器釐清，發現涉案的姚姓男子，均於傍晚時刻進入站區，藉搭乘火車的乘客人潮眾多的機會，以生殖器磨蹭被害人腰部、臀部等處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方循線通知姚男到案說明，他皆以「沒有」、「忘記了」、「不認識」等語否認犯行，但員警擴大調閱監視器，得知姚男有騎乘機車至車站，並也有使用悠遊卡刷卡進站等影像，以及被害人指證歷歷並有月台監視器畫面佐證，警方全案訊問後，將姚男移送台中地方檢察署偵辦，並被檢方起訴。

根據台中地院判決書指出，法院審理時姚男皆坦承犯行，並辯稱因一時失慮而犯案，願意與被害人和解，但被害人不願和解。法官審理後依違反性騷擾防治法判處姚男有期徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1110426