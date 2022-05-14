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男同婚怕異樣眼光 變造配偶欄獲免刑

2022/5/14 11:22
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）新竹縣黃姓男子擔心公司會對他的同性婚姻有異樣眼光，將身分證配偶欄變造為女性名字，遭察覺送辦。台灣新竹地方法院審理後認為黃姓男子犯案動機非為己身圖利，諭知免刑。

根據判決書，黃姓男子不想他人知道配偶真實身分，以電腦列印製作等方式，將身分證背面配偶欄偽造成鍾姓女子，交由公司建檔後被發現送辦。

黃姓男子偵訊時坦承，去年2月請婚假，公司5月要求提供身分證建檔，但擔心同婚在公司內會有輿論壓力，才會修改變造舊的婚前身分證。

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判決書指出，黃姓男子犯行雖非極其輕微，但黃姓男子的配偶是誰對公司管理員工重要性不大，且黃姓男子也與遭偽造配偶名字的鍾姓女子達成和解。

判決書指出，同婚雖已合法化，但社會風氣仍使不少同婚者無法像異性婚姻者可公開戀情，而刑罰目的在矯正行為人的惡性，行使變造特種文書本質上無必然發動國家刑罰權的必要，且黃姓男子犯案動機非為己身圖謀利益，諭知免刑。（編輯：李明宗）1110514

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