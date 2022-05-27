師鐸獎校長遭拔官被判違法 台東縣教育處將上訴

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣政府教育處去年以言行不檢將曾獲師鐸獎、時任溫泉國小校長吳正成送校長遴選委員會審議通過解除校長職務，日前高雄高等行政法院判處教育處違法。教育處表示，將上訴。

去年初台東縣教育處以吳正成在婚姻關係存續中有逾越一般分際的男女關係，有言行不檢、品行不端，提請校長遴選委員會審議通過解除校長職務，並回任教師。

吳正成曾獲師鐸獎，解除校長職務案，引發溫泉國小學生家長到台東縣政府陳情抗議。家長當時指出，溫泉國小在吳正成治理下，成為台東知名英語實驗小學，從以前學生不足到現在要抽籤才能進去的學校。

吳正成去年提起訴願被駁回後，向高雄高等行政法院提起台東縣政府教育處的處分違法訴訟，法院日前判處教育處敗訴。

判決書表示，吳正成主張當時「台東縣國中小學校長遴選委員會」成員組成違法，當中有2名是教育處聘的榮譽督學且是退休校長，督學仍受教育處指揮監督，並非社會公正人士代表，遴選委員會的組成不合法。

另外，有關婚姻關係存續中有逾越一般男女分際的指控，台東地檢署調查，沒有證據認定吳正成有婚外言行不檢的行為，給予不起訴。

高雄高等行政法院受理訴訟，經審理後，認為吳正成所提有理，判決台東縣政府教育處的校長遴選委員會違法，相對的處分也不合法。

溫泉國小家長獲悉判決結果，呼籲教育處能盡快讓吳正成復職。當初到參與聲援吳正成的林姓家長今天接受中央社記者電話訪問表示，希望這個案例，能改變台東縣教育界的文化，台東縣的校長都很卑微，政治凌駕在專業之上太多，難怪台東縣的教育一直無法進步。

對於法院的判決及家長說法，吳正成說，感謝司法還他清白。

對於判決結果，台東縣政府教育處長林政宏指出，教育處會提起上訴。（編輯：戴光育）1110527