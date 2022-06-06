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越南移工開車肇事逃逸案 女傷者狀況進步甦醒

2022/6/6 15:17
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（中央社記者蘇木春台中6日電）阮姓越南籍逃逸移工日前開車載5名逃逸移工，行經台中市龍井區時，撞上騎車的陳女後逃逸，陳女傷勢嚴重昏迷。陳父今天說，女兒狀況有進步、甦醒，希望她能平安、狀況更好。

陳父今天到台中地檢署，向阮姓移工等人提出刑事傷害罪與民事求償等告訴。他接受媒體聯訪時表示，今天上午有到派出所做筆錄，希望警方調查車輛來源，並將對車主提告。

陳女遭撞後陷入昏迷，目前在加護病房治療，陳父說，今天女兒狀況有好轉，相較前幾天有比較甦醒，目前昏迷指數6，手指頭有反應動作，因身體有多處疼痛，造成她甦醒後又昏睡，明天四肢將開刀治療，現在就是希望女兒平安，狀況能更好。

台中市警察局烏日分局今天告訴中央社記者，24歲阮姓越南籍移工向越南籍外配借身分證向車行購車，2日他駕車載著5名移工行經龍井區中華路，與騎機車27歲陳女發生碰撞，阮男將車輛停在事故地點約50公尺路旁，一行人棄車逃逸。

警方指出，經逮捕肇事的阮男及同車3名越籍逃逸移工到案後，勘驗行車記錄器確定為阮男駕駛無誤，且他無照駕駛又闖紅燈，但因阮男等人均為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性確診者，由移民署台中專勤隊送彰化檢疫所隔離治療。

全案經警分偵辦後，今天將阮男等4人，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，並繼續追查另2名在逃共犯。（編輯：卞金峰）1110606

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