嘉縣三疊溪泰籍移工捕魚溺水 尋獲已死亡
2022/7/9 12:30（7/9 13:31 更新）
嘉義縣大林鎮三疊溪橋下9日上午發生溺水事件，8名泰籍移工前往捕魚，其中1人遲未上岸，消防人員著潛水衣展開搜救，近中午尋獲溺水移工，但已死亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月9日
（中央社記者黃國芳嘉義縣9日電）嘉義縣大林鎮三疊溪橋下今天上午發生溺水事件，8名泰籍移工前往捕魚，其中1人遲未上岸，消防人員著潛水衣搜救，近中午尋獲溺水的移工，但已死亡，後續由警方調查原因。
嘉義縣消防局上午9時58分接獲民眾報案，指大林鎮台1線三疊溪橋下，一名年約38歲移工遲未上岸，疑溺水失蹤。消防局立即派遣大林、溪口、雙福及民雄分隊消防人員搶救。
消防局指出，潛水人員下水並利用橡皮艇搜尋，直到上午11時45分許，在泰籍移工捕魚下游150公尺處尋獲溺水移工，但已死亡，後續交由警方處理。（編輯：郭諭儒）1110709
嘉義縣大林鎮三疊溪橋下9日上午發生溺水事件，8名泰籍移工前往捕魚，其中一名年約38歲移工遲未上岸，消防人員著潛水衣展開搜救。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月9日
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