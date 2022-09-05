高雄男子破壞參選人看板 警依損毀罪送辦

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高雄一名陳姓男子因覺得市長參選人柯志恩、議員參選人白喬茵、鄭侑青等人漂亮，以小刀割下競選海報，想帶回收藏，遭警方依毀損罪嫌移送橋頭地檢署。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄一名陳姓男子因覺得市長參選人柯志恩、議員參選人白喬茵、鄭侑青等人漂亮，以小刀割下競選海報，想帶回收藏，遭警方依毀損罪嫌移送橋頭地檢署。3名參選人都表示不追究陳男行為。

高雄市左營警分局於2日接獲報案，國民黨高雄市議員參選人白喬茵發現自己設立於蓮潭會館旁之公車站牌選舉看板遭毀損。

警方成立專案小組，沿線調閱監視器發現，身穿白色短袖上衣、黑色短褲、夾腳拖的嫌犯，1日凌晨2時多割下白喬茵海報後，徒步離去，3時24分多又在左營大路及海功路口，毀損國民黨高雄市長參選人柯志恩、時代力量議員參選人鄭侑青2人廣告看板。

警方鎖定嫌犯特徵展開逐戶查訪，鄰居指證應為40多歲的陳姓男子。

左營分局3日下午通知陳男到案說明，並查扣3張競選海報、做案用小刀。陳男表示，因為覺得3名候選人都很漂亮，才會割下海報帶回家收藏。

警方表示，3名候選人都表示不追究陳男行為，全案訊後依毀損罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1110905