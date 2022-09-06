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林佳龍：恩恩父母追真相 國賠只是手段之一

2022/9/6 16:48
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（中央社記者王鴻國新北6日電）染疫過世童「恩恩」父親向新北市3機關請求國家賠償案，遭認定不成立，民進黨新北市長參選人林佳龍先前就針對不成立的可能結果表示，恩恩的父母追求真相，國賠只是一個手段。

男童恩恩在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）送醫後過世，恩恩父母親透過律師以有公務員執行職務故意或過失不法侵害人民權利為由，於8月17日向市府、消防局、衛生局請求國家賠償新台幣1元案，3機關開會審議後，今天對外宣布國賠責任不成立。

林佳龍今天上午接受媒體聯訪時針對恩恩國賠案可能不成立的結果表示意見，他表示，有點難過，恩恩案發生至今已經5個月，他要提醒市長侯友宜，恩恩的父母一直要追求真相、提起國賠只是一個手段，最主要是還有很多資訊沒有公布，包括錄音、通聯紀錄等。

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林佳龍表示，恩恩父母在家人離世傷痛的時候，還要憑著一己之力去跟龐大的政府機器對抗。只是要追求真相。他籲侯友宜，真相就在手中，「回頭是岸」，回到基本良知和同理心。

林佳龍表示，他過去在面對太魯閣號事故離職的時候曾說一句話「我先是一個人，才是一個交通部長」，政治人物有時會受到權位的束縛，應回到人本，呼籲侯友宜給恩恩父母一個真相，不要因此事傷害彼此，讓社會無法走出傷痛。（編輯：李錫璋）1110906

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