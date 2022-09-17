桃園男子登山杖毆死妻 北市自首桃警送辦

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桃園市有毒品前科的43歲劉姓男子15日因金錢問題與妻子爭吵後，在中壢區自宅殺害39歲的范姓妻子，劉男16日向警方自首，警方詢後依殺人罪嫌將劉男移送桃園地方檢察署偵辦。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年9月17日

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市有毒品前科的43歲劉姓男子，15日因金錢問題與妻子爭吵後，以登山杖將妻活活打死，昨天在友人勸說下向北市警方自首。桃園市警方今天表示，已依殺人罪嫌將劉男移送法辦。

桃園市政府警察局中壢分局表示，昨天上午10時許接獲台北市政府警察局大安分局通報，劉男自首在中壢區自宅殺害39歲的范姓妻子。

中壢分局表示，獲報後到劉男住家查看，發現范女躺臥床上、被棉被覆蓋，已明顯已死亡，身上有多處瘀傷：初步了解，范女遭登山杖毆打致死，詳細死因及死亡時間須待解剖後釐清。

警方調查，劉男有毒品前科，自述從事殯葬業，去年與范女結婚後同住中壢，時常因相處及金錢問題爭吵，日前還因吵架太劇烈，被鄰居通報警方，員警到場時，范女身上無明顯傷痕，也拒絕到派出所陳述。

警方調查，劉男15日和范女爭吵後，拿起一旁的登山杖就對范女一陣毆打，昨天清晨發現妻子死亡後，先是在家中客廳喝酒，後來才聯繫友人，在友人勸說下到台北市大安分局找認識的員警自首。

警方表示，已到大安分局將劉男帶回偵辦，詢後依殺人罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110917