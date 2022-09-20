更多編輯台推薦新聞：
圖輯／英國女王國葬儀式落幕 成千上萬民眾湧入倫敦含淚告別
國際

圖輯／英國女王國葬儀式落幕 成千上萬民眾湧入倫敦含淚告別

影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打
國際

影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查
生活

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

有責配偶不得訴請離婚釋憲 憲法法庭11/15辯論

2022/9/20 14:06（9/20 14:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民法規定，婚姻發生破綻時，僅責任較輕的一方得向責任較重的一方請求離婚，有法官及民眾認為限制憲法保障的婚姻自由，聲請釋憲。（示意圖／圖取自pexels圖庫）
民法規定，婚姻發生破綻時，僅責任較輕的一方得向責任較重的一方請求離婚，有法官及民眾認為限制憲法保障的婚姻自由，聲請釋憲。（示意圖／圖取自pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）民法規定，婚姻發生破綻時，僅責任較輕的一方得向責任較重的一方請求離婚，有法官及民眾認為限制憲法保障的婚姻自由，聲請釋憲。憲法法庭訂於11月15日進行言詞辯論。

民法第1052條第2項但書規定，夫妻重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」

法界人士指出，民法採消極破綻主義，婚姻發生破綻時，僅責任較輕或沒有責任的一方得向責任較重的一方訴求離婚。舉例來說，如果丈夫有外遇，只有妻子可以向法院訴請離婚，丈夫則不行。

高雄少年及家事法院法官朱政坤曾經在1件離婚判決中寫給8歲小孩「父母離婚不是你的錯」引起討論，朱政坤另審理3件離婚官司，認為民法第1052條第2項但書規定有違憲之虞，裁定停止審理後聲請釋憲。

另有梁姓、方姓、高姓民眾也主張，民法第1052條第2項但書規定，不法侵害聲請人受憲法第22條保障之離婚自主權，有牴觸憲法第7條及第23條疑義，在訴訟確定後聲請解釋案。

憲法法庭受理案件後，梁姓民眾日前具狀撤回聲請，憲法法庭裁定准許，合併其他案件訂於11月15日上午9時30分進行言詞辯論。（編輯：戴光育）1110920

延伸閱讀
憲法法庭公告7至12月言詞辯論案件庭期表怨偶也能開心分手 英格蘭新法允「無過失離婚」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族