有責配偶不得訴請離婚釋憲 憲法法庭11/15辯論

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民法規定，婚姻發生破綻時，僅責任較輕的一方得向責任較重的一方請求離婚，有法官及民眾認為限制憲法保障的婚姻自由，聲請釋憲。（示意圖／圖取自pexels圖庫）

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（中央社記者林長順台北20日電）民法規定，婚姻發生破綻時，僅責任較輕的一方得向責任較重的一方請求離婚，有法官及民眾認為限制憲法保障的婚姻自由，聲請釋憲。憲法法庭訂於11月15日進行言詞辯論。

民法第1052條第2項但書規定，夫妻重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」

法界人士指出，民法採消極破綻主義，婚姻發生破綻時，僅責任較輕或沒有責任的一方得向責任較重的一方訴求離婚。舉例來說，如果丈夫有外遇，只有妻子可以向法院訴請離婚，丈夫則不行。

高雄少年及家事法院法官朱政坤曾經在1件離婚判決中寫給8歲小孩「父母離婚不是你的錯」引起討論，朱政坤另審理3件離婚官司，認為民法第1052條第2項但書規定有違憲之虞，裁定停止審理後聲請釋憲。

另有梁姓、方姓、高姓民眾也主張，民法第1052條第2項但書規定，不法侵害聲請人受憲法第22條保障之離婚自主權，有牴觸憲法第7條及第23條疑義，在訴訟確定後聲請解釋案。

憲法法庭受理案件後，梁姓民眾日前具狀撤回聲請，憲法法庭裁定准許，合併其他案件訂於11月15日上午9時30分進行言詞辯論。（編輯：戴光育）1110920