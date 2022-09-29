苗栗台3線獅潭段轎車撞山壁起火 女駕駛及時逃生

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苗栗縣獅潭鄉台3線122公里路段29日下午發生火燒車事故，一輛轎車自撞山壁後起火燃燒，消防隊獲報抵達時車輛已全面燃燒，火勢伴隨濃煙不斷竄出，所幸駕駛邱姓女子及時逃生，輕傷送醫救治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣獅潭鄉台3線122公里路段今天下午發生火燒車事故，1輛轎車自撞山壁後起火燃燒，消防隊獲報抵達時車輛已陷入火海，所幸女駕駛及時逃生，輕傷送醫救治。

苗栗縣警察局大湖分局指出，下午1時13分許接獲報案，指稱獅潭鄉台3線122公里處發生交通事故，58歲邱姓女子駕駛自小客車行經此路段，疑因身體不適，自撞邊坡山壁後，車輛起火。

警消獲報趕抵現場時，車輛已全面燃燒，火勢伴隨濃煙不斷竄出，所幸邱女已自行逃出車外，她向警方表示因頭昏、身體不適失控自撞。

警方指出，邱女酒測值為零，她在撞擊過程中受輕傷，由消防局救護車送往大湖鄉大順醫院救治。起火車輛經消防隊迅速撲滅，後續事故調查依規定處理中。（編輯：戴光育）1110929