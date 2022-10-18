疑為泡野溪溫泉 14輛吉普車違規行駛河床挨罰

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苗栗縣警察局大湖分局18日表示，14輛越野吉普車疑似為泡野溪溫泉，日前違規將車輛開進大安溪上游河床，因該河床間屬於禁止一般車輛通行，經會同保七總隊員警攔查，依違反水利法函請苗栗縣政府裁罰。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣警察局大湖分局今天表示，14輛越野吉普車疑似為泡野溪溫泉，日前違規將車輛開進大安溪上游河床，經會同保七總隊員警攔查，依違反水利法函請苗栗縣政府裁罰。

大湖分局透過新聞稿指出，象鼻派出所16日下午接獲林務局通報，有十多輛越野吉普車進入到大安溪上游雪霸國家公園水域遊玩，因該河床間屬於禁止一般車輛通行，警方接獲報案後立即派遣轄區派出所前往攔查。

警方表示，當天晚間7時20分由大安派出所及梅園派出所員警，在泰安鄉梅園村梅象橋下游500公尺處河床砂石車專用道當場查獲林姓駕駛帶頭的4部吉普車；另有10輛吉普車趁機走河床小路往梅象道路行駛，同樣遭前往支援的保七總隊第五大隊東勢分隊員警攔獲。

大湖分局指出，這次共計查獲14部越野吉普車違規行為，將依違反水利法第78條第1項第6款「在指定通路外行駛車輛」，函請苗栗縣政府水利處以新台幣1萬元以上20萬元以下裁罰。

警方呼籲民眾不要為了進入大安溪上游泡野溪溫泉違法開車進入河床，不僅破壞河道，涉水過程中也可能造成自身危害。（編輯：張銘坤）1111018