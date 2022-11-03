大林煉油廠續停工 高市府：將加入第三方公正單位審查

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中油大林煉油廠日前火警，高雄市副市長林欽榮（左）3日聽取調查報告後表示，目前將暫時維持勒令停工；中油總經理方振仁（左2）、大林廠長廖本源（左3）也代表中油再次鞠躬道歉。中央社記者曾以寧攝 111年11月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄市政府今天檢視中油大林煉油廠火警事故調查報告表示，因仍需深化管理、制度、執行等面向檢討，設備尚須改善，維持勒令停工，並將加入第三方公正單位協助釐清與審查。

中油大林煉油廠10月27日火警，今天向市府提出事故調查報告。大林蒲遷村促進會今天在中油廠外呼籲市長陳其邁不要因為中央壓力或個人利益而貿然准予中油復工，高市議員參選人陳麗娜、陳識明、顏坤泉、王文心等人也前往聲援，並要求進入場內聽取簡報，與警方發生推擠。

高雄市副市長林欽榮今天率市府團隊召開會議檢視，並到事故現場勘查後舉行記者會。中油方由總經理方振仁、大林煉油廠廠長廖本源出席，2人也代表中油再次鞠躬，為工安事件造成社會大眾不安道歉。

高雄市政府新聞資料指出，依據台灣中油提出的事故調查報告，研判是因廢氣燃燒（Flare）系統管線腐蝕，造成事故當天晚間10時29分，氫氣由洩漏點持續洩漏，進而引發火災。

林欽榮說，事故調查報告中，未能以科學晶相分析釐清管線確切破損原因、氫氣洩漏後引燃的火源；制度、設備面則有保養不足，管理上因製程安全危害分析未包含Flare系統，未能提前辨識腐蝕減薄等缺失；現場消防設備因災害受損，應再增設消防設備；及廠內人員操作應變教育訓練不足等，仍尚未改善完成，因此提出3點結論。

首先，因第三重油加氫脫硫工場仍有多處管線系統、設備需做科技檢測及改善措施，並提出管理、制度、執行等面向檢討，因此維持勒令停工。

此外，市府責付中油公司委請第三方公正專業機構單位協助釐清、分析管線破損原因及改善措施具體方案，再度提送調查報告，方可申請復工。

高市府勞工局、環保局、經發局、消防局、工務局等機關代表也將組成專案小組，邀第三方專家學者共同審查、把關，經確認缺失改善完成、安全無虞後，中油公司大林煉油廠始得依法依程序准予復工，並會持續追蹤後續改善情形，目前未有復工時間表。

方振仁也現場承諾會委託第三方公正單位，表示「這是必然程序」。

對於大林蒲遷村時間表，林欽榮說，「我們站在市民這邊」，市長陳其邁念茲在茲的就是大林蒲遷村一定要站在市民立場，持續爭取中央的經費與資源，希望盡快讓大家能「歡喜遷村」，會盡快、盡早處理。（編輯：謝雅竹）1111103

中油高雄大林煉油廠日前火警，高雄市政府要求中油一週內提出檢討報告，3日是最後期限。大林蒲遷村自救會3日下午在大林廠外舉行記者會，高呼「退回黑箱報告，中油全面停工」等口號表達訴求。中央社記者董俊志攝 111年11月3日

大林蒲遷村促進會3日下午在中油高雄大林煉油廠大門外舉行記者會，控訴中油檢驗報告黑箱，同時也呼籲市府拿出誠意，儘速完成大林蒲遷村或中油遷廠。圖為大林煉油廠外觀。中央社記者董俊志攝 111年11月3日

中油大林煉油廠日前發生火警，相關調查報告3日出爐，不過有居民及環保團體成員因未能進入大林廠聽取調查簡報，下午在廠區門口一度與警方發生推擠衝突。中央社記者董俊志攝 111年11月3日