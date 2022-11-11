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網路下注選舉賭盤 屏警破獲逮56人查扣百萬賭資

2022/11/11 12:13
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東警方為剷除選舉賭盤，配合警政署同步查緝賭博專案，在社群網站巡邏發現有全台縣市長賭盤，透過網路下注，警方溯源查獲56人、查扣逾百萬賭資，移送偵辦。

屏東檢警掃蕩縣內六合彩、網路賭博、職業大賭場及選舉賭盤，並溯源查獲選舉賭盤幕後首謀，查獲27件共56人，查扣傳真機、帳冊、簽單及賭資165萬元等證物，分別依賭博罪及公職人員選舉罷免法移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

屏東縣警局刑警副大隊長葉士傑接受媒體聯訪指出，在臉書網站巡邏，發現選舉賭盤下注，針對縣市長提供通訊軟體下注群組，還在網站上公開招募各縣市合作夥伴、組頭，也已經有賭客下注，立即成立專案小組，查獲林姓嫌犯，並擴大偵辦。

葉士傑表示，再透過數位情資收集分析，發現有賭博集團並開出鄉鎮市長級賭盤，查獲第1層組頭後，持續溯源查獲經營鄉長選舉賭盤及經營地下六合彩的吳姓大組頭、幹部、會計等6名集團成員到案。

屏東縣政府警察局長劉印宮強調，賄選及選舉賭盤已嚴重危害選舉公平性，將全力查緝賄選及選舉賭盤等各類案件，並逐案清查犯罪資金流向及其他共犯。（編輯：張芷瑄）1111111

劉印宮
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