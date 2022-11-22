刑事局查獲台中市長選舉賭盤 性別暗語避查緝

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選戰倒數，刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩賭博案件，逮捕51人到案，並查扣電腦主機、電腦螢幕、筆記型電腦等贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年11月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）選戰倒數，刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩賭博案件，逮捕51人到案，其中多個組頭以台中市長選戰為投注標的，透過網路供賭客下注，警方依賭博等罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天表示，刑事局今年8月間偵辦博弈網站案件時，發現涉案網站的各層級組頭四散全台各地，且大多透過社群軟體吸收賭客下注以抽佣營利。

刑事局中打蒐證完備後，向台中、彰化、南投、苗栗、嘉義、高雄等地檢署聲請65張搜索票，15日由刑事局統籌規劃掃蕩、搜索勤務，逮捕包含組頭36人、賭客5人、賭博機房2處10人，共計51人到案。

專案小組清查近1年賭資總額逾新台幣6億元，現場查扣現金約11萬餘元、銀行存摺、帳本等證物。

辦案人員發現，有多名組頭以台中市長候選人選舉結果為賭博標的，吸引下游組頭、賭客下注對賭，為免遭警方查緝，還以「查埔」、「查某」（台語：男性、女性）作為暗語指候選人蔡其昌、盧秀燕。（編輯：唐聲揚）1111122