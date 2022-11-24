槍殺台南安平角頭後投案 蔡秉逸二審仍判無期

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南安平區去年初發生黑幫分子奪利衝突殺人刑案，7人被起訴，槍殺角頭陳建文後投案的主嫌「蝦米」蔡秉逸，一審判處無期徒刑，全案上訴二審，台南高分院今天維持原判。

蔡秉逸槍殺陳建文後，台南地方法院去年12月30日判處無期徒刑，蔡秉逸認為自家遭陳建文派人侵入，驚嚇家人及提言不利於他，才先下手為強，一審量刑過重，上訴二審。

台灣高等法院台南分院認定蔡秉逸身穿防彈背心及強大火力，侵門踏戶，接續開槍殺害陳建文，對死者死前造成創痛及對家人造成精神創痛程度甚鉅，遠遠超越自己家人遭侵入住居恐嚇，今天維持一審無期徒刑判決，全案可上訴。

另外，蔡秉逸等人涉犯妨害秩序及傷害等犯行，一審判處蔡秉逸2年6月、王秉州1年2月、蘇琮傑1年4月、徐梓恆1年2月、曾俊湳1年、劉科南1年不等有期徒刑，台南高分院駁回台南地檢署檢察官上訴；共犯余俊廷原判決1年6月，改判1年5月。

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曾俊湳又因犯下殺人罪，一審判處有期徒刑15年，但曾俊湳僅坦承不確定殺人故意，否認直接殺人故意，也未賠償被害人家屬，台南高分院認為原判決量刑過輕，改判無期徒刑。

台南市安平區去年1、2月間連續發生3件刑案，造成2人喪命。蔡秉逸不僅涉犯停車場王重傑命案，角頭陳建文在安平區住處也遭蔡秉逸連開7槍身亡，蔡秉逸犯罪後立刻投案。當時警政署長陳家欽親自南下，將3件刑案定調為幫派分子對不法利益衝突所引起；台南市警察局長方仰寧則向市民致歉。（編輯：陳仁華）1111124