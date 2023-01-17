台南防風林男屍案開庭 主嫌辯遭死者誣陷才動手

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）吳姓男子去年10月31日被人發現陳屍於台南市安南區防風林，主嫌林姓男子等3人先後到案並遭起訴，台南地院今天開庭，林男指稱遭吳男誣陷販毒，口角後才一時憤怒開槍。

林男向法官表示，因為遭吳男誣陷販毒被判刑16年，還被吳男勒索金錢，兩人當天在車上先發生口角，一時憤怒才對吳男開槍，並強調自知犯錯，聯絡律師出面自首，希望法官能從輕量刑，讓他有彌補過錯的機會。

案發時與林男同行的謝姓男子及杜姓男子被南檢依遺棄屍體罪嫌起訴，兩人今天都當庭認錯，但也指稱事前不知道林男會有開槍行為，希望法官能給改過自新機會。

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吳男是在去年10月31日被發現陳屍在台南市安南區防風林中，遺體疑遭動物啃食，林、謝、杜3名嫌疑人先後到案，檢警調查發現，吳男約2年前因涉及毒品案被逮，並向警方供出藥頭為林男，林男因此遭判刑16年。

林男夥同謝男和杜男，於去年10月29日下午與吳男相約在汽車上談判，過程中發生口角，林男向吳男開槍致死後棄屍，且將2把改造手槍及40發子彈裝在黑色手提包中，丟置於距離死者遺體約100公尺處的廢棄蚵殼堆中。（編輯：謝雅竹）1120117