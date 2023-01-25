台南安南區空地廢木材大火 將開罰及送辦

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台南市安南區海西段空地大量廢木材25日發生大火，濃煙密布，台南市消防局趕往灌救控制，環保局將對行為人開罰及移送法辦。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市安南區海西段空地大量廢木材今天發生大火，現場濃煙密布。台南市消防局趕往灌救控制，環保局也對現場大量粒狀污染物採樣送檢，且將對行為人王姓男子開罰及移送法辦。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，台南市安南區海西段空地遭非法堆置大量廢木材，上午8時30分發生大火，消防局雖趕往灌救控制，但因依舊悶燒，環保局持續監控。

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環保局調查，全案行為人是43歲王男，多年來在台南市大內區、西港區、善化區及新化區等承租土地或倉庫非法堆置廢棄物，民國111年2月遭送辦，因檢察機關刑事偵查保存證據，未命王男清除，僅要求加強巡查，但王男未盡管理之責，造成農曆春節期間發生火災。

環保局表示，全案依違反空污法開罰，且將依違反廢棄物清理法移送台南地檢署偵辦，建請檢方加重求刑；若現場大量粒狀污染物檢測確認含有害空氣污染物，也將開單告發，最高可罰新台幣255萬元，並追究相關刑事責任。（編輯：孫承武）1120125