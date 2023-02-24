台中暴力討債集團5人落網 內訂家法背叛體罰30次

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張姓男子涉嫌成立暴力討債集團，警方偵辦期間發現集團不斷變換據點，經專案小組長期跟監蒐證後，日前到張男位於台中市北屯區的集團據點偵辦，逮捕張男等5人到案，並查扣本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒及手機等多項贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年2月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）張姓男子涉成立暴力討債集團對多名被害人暴力恐嚇討債，台中市警方日前逮捕張男等5人到案，發現張男還制定「家法」若背叛打30下等懲罰管理成員，警詢後將張男等人依法送辦。

台中市警察局第二分局今天告訴中央社記者，警方去年底接獲賴姓被害人報案，指稱因新台幣120萬元債務糾紛，遭以38歲張男為首的暴力討債集團以電擊棒電擊等方式恐嚇，並遭強逼簽立本票。

另外，有林姓被害人因委託張男協助追討債務，反遭張男與集團成員以糾眾脅迫、言語恐嚇等手段，強索20萬元的工作費。案經台中第二警分局與清水警分局等單位共組專案小組，並報台中地方檢察署指揮偵辦。

警方偵辦期間發現此犯罪集團不斷變換據點，經專案小組2個多月跟監蒐證後，日前前往張男位於台中市北屯區的集團據點偵辦，逮捕張男及集團成員共5人到案，並查扣本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒及手機與等證物。

警方在據點偵辦過程中，還發現集團據點內有白板上寫著「國有國法、家有家規」律定成員若違反各項規定懲罰，包括吃藥打10下、說謊打5下、毀損打10下或背叛打30下的體罰次數，藉此管理集團成員。

警詢後，警方將張男等5人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1120224