男子赴日經台北辦事處潑尿抗議 遭社維法裁罰

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一名男子不滿日本經濟新聞報導台灣9成退役軍官赴中賣情報等內容，日前到日經台北辦事處潑灑液體，警方循線通知涉案男子田山盛國（圖）到案，詢後依社維法裁罰。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年3月4日

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（中央社記者劉建邦台北4日電）日本經濟新聞社台北辦事處大門昨天遭一名男子潑灑不明液體，涉案的田山盛國今天到案，他供稱因不滿日經報導台灣9成退役軍官赴中國賣情報的內容而潑尿，警詢後遭依社維法裁罰。

日本經濟新聞在2月28日「台灣不為人知的素顏」系列報導中提到「台灣9成軍官退役後赴中國大陸，並提供軍事情報給大陸，換取利益，腐敗普遍化」。

一名男子昨天中午赴日本經濟新聞社台北辦事處大門潑液體，事後在私人LINE群組提及前往潑尿。轄區台北市警察局松山分局獲知後派員前往處理，但因現場已被清洗，無法確認是哪種液體。

警方發現，犯嫌進大樓時有換證，掌握涉案的為田姓男子，通知到案說明。經查赴日本經濟新聞社台北辦事處潑液體是曾涉嫌擅闖北檢頂樓懸掛旗幟的田山盛國。

田山盛國今天下午約1時許主動到派出所說明，他供稱是不滿日本經濟新聞社的報導有誤，才向台北辦事處大門潑尿，表達不滿。

警方因未接獲提告，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰田山盛國。

田山盛國在去年12月間涉嫌擅闖台北地檢署頂樓懸掛旗幟，事後赴台北市警局主動到案，檢察官複訊完畢，釐清犯案經過及動機，諭知請回。

另外，寶島聯播網公司大樓在去年9月間遭放置不明包裹，警方到場發現垃圾桶上有包裹，內為餅乾等物的禮盒，非爆裂物。警方逮捕放置包裹的田山盛國到案，警詢後依法送辦。

日本經濟新聞日前報導台灣9成退役軍官赴中國賣情報。駐日代表謝長廷昨天表示，駐日代表處赴日本經濟新聞社遞交文書，表達此訊息未經確認及查證，傷害國軍名譽甚大，表達最深的遺憾，並要求日經站在台灣立場，平衡報導。（編輯：戴光育）1120304