郡大林道登山接駁車翻落山谷40公尺 8人輕重傷

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）一輛8人登山接駁車今天行經南投縣信義鄉郡大林道30公里處，翻落山谷約40公尺，車內3人自行爬上林道獲救，消防隊趕到救2人脫困，目前已知1人意識不清、7人受傷，救援持續中。

一輛滿載登山客的接駁車今天行經信義鄉郡大林道指標約30公里處突失控衝落邊坡約40公尺，車內乘客3人自行脫困爬上林道，其他路過人車發現報案，另5人雖爬出車外但受困邊坡，所幸沒有遭車輛壓住，救援隊趕到用繩索下切，救出1男意識昏迷、1人自述呼吸困難。

南投縣消防局今天上午獲報，郡大林道30公里處有車輛事故須搶救，立即派遣轄區第三大隊、信義、日月潭、水里、玉山、竹山、集集分隊趕往救援，由於事故地點位偏遠山區，救援隊中午抵達立即展開救援，全車含駕駛共8人，現場仍有3人待救，目前意識清楚。

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郡大林道由林務局南投林區管理處管轄，林管處案發後派員加入救援行動，南投林管處回應中央社記者詢問表示，一輛8人接駁車上午9時30分行經郡大林道30公里處，翻落山谷約30至40公尺，陸續救援中，林管處依消防單位請求協助管制林道通行，以免妨礙救援工作。

根據南投林管處網站介紹，郡大林道位於信義鄉，屬濁水溪集水區範圍，為巒大事業區重要作業幹道，起點位於台21線旁十八重溪橋左岸，於民國52年修築完成，因鄰近郡大山而得名，由於林道深入地質脆弱區域，常受天然災害，目前可通行至約33公里處大面積崩塌地，32公里處為攀登望鄉山、郡大山登山口。（編輯：陳仁華）1120305