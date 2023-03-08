天道盟晚宴席開30桌 北市警荷槍實彈蒐證

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台北市警察局中正第二分局表示，近日接獲情資指天道盟等幫派成員8日將在轄內酒店舉辦晚宴，為防有心人士藉機滋事、防制酒後脫序行為及治安維護，特出動多名警力荷槍實彈進行現場蒐證攔檢、盤查。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月8日

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）繼竹聯幫仁堂明仁會6日在台北萬豪酒店舉辦春酒後，天道盟太陽聯盟今晚也將在台北花園大酒店舉辦晚宴、席開30桌，為防有心人士藉機滋事，警方出動逾50名警力到場盤查、蒐證。

台北市警察局中正第二分局今天透過新聞稿表示，近日接獲情資指天道盟等幫派成員今晚將在轄內台北花園大酒店舉辦晚宴，為預防有心人士藉機滋事、防制酒後脫序行為及治安維護，出動多名警力荷槍實彈進行現場蒐證攔檢、盤查，並申請市警局刑事警察大隊特勤中隊支援。

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據了解，天道盟太陽聯盟今晚席開30桌，約300人到場參加，警方也出動50至60名警力，以遏止暴力及不法事件發生。

中正二分局副分局長李瑞泰現場接受媒體聯訪時表示，有鑒於先前有黑道分子藉由晚宴壯大聲勢，影響社會治安和觀感，針對天道盟今晚晚宴，為維護社會治安和防止黑幫藉機鬧事，已積極規劃、縝密部署多名警力，將嚴查與會幫派分子身分，呼籲黑幫勿恃眾心存僥倖，若有不法情事，必定嚴正執法依法究辦。（編輯：李錫璋）1120308