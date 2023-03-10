社團年資併計公職年資釋憲案 憲法法庭3/17宣判

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（中央社記者林長順台北10日電）社團年資處理條例生效後，前監委黃肇珩、救國團等陸續提起行政訴訟，部分法院認為條例有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今天公告，案件定於3月17日下午3時於憲法法庭宣判。

公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）於民國106年5月10日公布施行；條例將國民黨年資和救國團等社團年資併入退休年資，溢領退離給與者，應自條例施行後1年內，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。銓敘部從107年開始執行催討。

前監察委員黃肇珩於民國88年間退休，社團年資處理條例通過後，銓敘部追討黃肇珩於50年至71年間在中央通訊社任職期間的公保年資及優惠存款利息共新台幣543萬餘元。黃肇珩訴願遭駁回後提起行政訴訟，台北高等行政法院認為社團年資處理條例有違憲之虞，聲請釋憲。

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另外，社團年資處理條例施行後，救國團提訴願也遭駁回，接著向各地法院提起訴訟。台東地方法院、台北地方法院等裁定停止審理，向大法官聲請釋憲，憲法訴訟新制於今天1月施行後，改由憲法法庭審理。

憲法法庭去年12月20日邀集聲請人、關係機關考試院銓敘部、關係人中國國民黨、中國青年救國團等單位代表及訴訟代理人進行言詞辯論，今天公告定於3月17日下午3時於憲法法庭宣示判決。（編輯：方沛清）1120310