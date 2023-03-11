加強掃蕩黑道 南投彰化警查槍毒、檢肅幫派成員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

竹聯幫明仁會日前大陣仗辦春酒引起各界議論，行政院長陳建仁要求警政署遏止囂張挑戰公權力行為，加強掃蕩黑道聚集處、檢肅組織犯罪。南投縣警察局實施專案勤務，針對幫派堂口據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締。（南投縣警察局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽11日電）黑幫囂張辦春酒，內政部警政署強力掃黑壓制氣焰。南投警方執行專案勤務查獲毒品、槍枝、詐欺車手、通緝犯、檢肅幫派成員10人到案；彰化警方也查獲毒品犯6人、通緝犯5人、毒品等。

竹聯幫明仁會日前大陣仗辦春酒引起各界議論，行政院長陳建仁要求警政署遏止囂張挑戰公權力行為，加強掃蕩黑道聚集處、檢肅組織犯罪。南投縣警察局實施專案勤務，對幫派堂口據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締，另向飯店、餐廳業者加強宣導，警方會在幫派餐會會場周邊依法實施強力盤查。

南投縣警察局今天發布新聞稿表示，近日轄內各分局針對小吃店、電子遊藝場、其他治安顧慮場所執行擴大臨檢，共查獲毒品案1件、槍枝案1件並查扣改造槍枝1把、子彈6發及詐欺車手1人、通緝犯4人、公共危險罪犯嫌2人、逃逸移工4人，檢肅幫派成員共10人到案。

彰化縣警察局彰化分局也實施威力掃蕩專案臨檢勤務，動員警力86人針對酒店、小吃部、黑道經營或圍事場所加強清查不法，共查獲毒品犯6人、通緝犯5人，查扣毒品海洛因0.25公克、愷他命1.18公克，並防制幫派成員聚集從事違法行為及街頭鬥毆。（編輯：郭諭儒）1120311