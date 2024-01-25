中視討論磐石艦事件遭罰50萬 法院判撤銷裁罰確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北25日電）中視「2020庶民大頭條」討論磐石艦事件，NCC認定引起公眾恐慌裁罰50萬元。中視興訟抗罰，一審法院判決撤銷裁罰，NCC提起上訴，二審今天駁回上訴而確定。

全案緣於，國家通訊傳播委員會（NCC）民國110年3月底審議決議對中視「2020庶民大頭條」討論磐石艦事件，進行裁罰新台幣50萬元。

NCC表示，中視新聞台於109年4月21日晚間8時至9時播出「2020庶民大頭條」節目討論磐石艦事件，經民眾反映，播出「磐石軍艦148人船上發病，竟放下趴趴走？」及「謊稱僅1人頭痛！改口70人就醫 深夜竟再爆148人發病」等標題與內容。

不過，中央流行疫情指揮中心已表示，就醫者並非全是疾病症狀，節目以「發病」為標題，涉有造成社會恐慌，妨害公序良俗的情形，因此決議開罰。

中視公司不服提起行政訴訟，一審由台北高等行政法院認定，節目內容的言論是民選議員、政黨代表及時事評論員在政論節目上就海軍防疫措施所為的事實敘述及評價，具有監督政府為良善施政的公共性，自屬政治性言論，應受較高程度的保障。

一審判決指出，NCC只以中視在節目部分敘述與事實不符、使用聳動、誇張陳述，有引發公眾恐慌之餘等抽象性理由就認定違法，並未嚴謹看待政治性言論在憲法上應受保障的必要，且此節目還沒有達到妨害公共秩序或善良風俗的程度，因此判中視公司勝訴，撤銷裁罰。

NCC不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1130125