賀新屋入厝放專業煙火卻無申請引恐慌 嘉市開罰42萬

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（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）嘉義市區昨天晚間突傳轟然巨響煙火聲，持續8分鐘引民眾恐慌；消防局查處，發現為新屋入厝及神壇神明安座，由於施放的是專業煙火，卻無申請，開出4張罰單、約42萬元。

嘉義市區昨天晚間8時左右突然傳出轟然巨響，且持續數分鐘，民眾紛紛走出門外察看，原來是有人在施放煙火，部分民眾剛開始還以為發生爆炸或氣爆事件，對此議論紛紛。

嘉義市政府消防局今天發布新聞稿指出，消防局於昨天晚上8時6分起陸續接獲市民陳情，指軍輝橋旁的駕訓班空地施放高空煙火，隨即由轄區第2分隊趕往，消防人員到場發現大量爆竹施放後殘跡，除將現場拍照存證外，並將現場關係人帶回了解。

消防局表示，現場施放屬於專業煙火，施放前須申請及投保，且施放人員要有專業證照，不過，這起事件不僅沒有事先申請，也無投保公共意外責任險，施放煙火人員更無相關證照，依法開出4張舉發通知單，處以新台幣42萬元以上罰鍰。

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消防局表示，這起煙火造成民眾恐慌事件，緣由是有民眾慶祝新居落成，加上新居的神壇神明入火安座，不過，施放煙火並不是屋主，而是前往祝賀的民宅友人贊助，罰鍰須由屋主友人承擔。

消防局長郭立昌指出，這起施放煙火巨大聲響造成多數民眾恐慌，救災救護指揮中心昨天晚上陸續接獲多起民眾檢舉電話，消防人員機警注意駐地附近異常聲響並主動出擊，於第一時間即採取積極作為，確保民眾安全、安心。（編輯：陳仁華）1130131