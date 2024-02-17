北市水利處官員涉貪交保盼復職 法院裁定停職確定

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（中央社記者劉世怡台北17日電）台北市工務局水利處方姓副工程司涉貪污案遭起訴後，獲具保停押。他申請復職，但北巿府認為有停職必要，向懲戒法院一審聲請獲准；方男不服提起抗告，懲戒法院二審駁回確定。

台北地檢署起訴指出，方男為水利處河川管理科高灘地機電管理站副工程司，負責台北市所屬河濱公園相關水電預約維護、疏散門維護保養等工作。葛姓男子原為方男同事，民國106年間退休後成立公司，招攬疏散門相關維修工程，方男出資入股。

檢方表示，台北市水利處於110年間辦理河濱公園疏散門等設施預約維護工程招標案，葛男的公司得標，方男、葛男未依規定聘僱合格管理人員，竟以每月新台幣5000元代價向一名李姓男子租用品管證照，以人頭進行工程品管監督，並請領品管費用，獲得逾5萬元的不法利益。

此外，檢方查出，方男明知成美橋河濱公園的基13號疏散門發動機實際並未損壞，竟為浮報修繕費用，將膠球塞入發電機油管，再發包小額採購案給葛男的公司承作，詐欺7萬餘元得逞。

北檢去年8月間依貪污治罪條例利用職務詐欺財物等罪起訴方男，並請法院從重量刑；台北地方法院去年11月底審理期間裁定方男以30萬元具保停止羈押。方男向台北巿政府工務局水利工程處申請復職。

懲戒部分，台北巿政府認為方男有懲戒必要，去年11月初將方男案件移送懲戒法院。

台北巿政府認為方男違失行為情節重大，有先行停止職務的必要，向懲戒法院聲請將方男停職。

懲戒法院一審認為，河川疏散門的維護保養工程涉及防汛安全，如果讓方男繼續執行職務，對於防汛業務管理、刑案調查、證據保全及公務秩序維持，均有不可預期的風險，認為方男違失行為情節確屬重大，繼續執行職務對公務秩序將致重大影響，裁准先行停職。

方男不服，提起抗告，他主張人民有應考試服公職之權，為憲法明文規定，是否裁定停職，應符合比例原則，且本件應無裁定停職的必要，請求廢棄原裁定。

懲戒法院二審認定，本件並無抗告意旨所指，侵害方男在憲法上服公職權利及違反比例原則；公務員懲戒法第5條第1項規定的停止職務裁定，只要懲戒法庭對於移送懲戒案件，認為情節重大，而有先行停止職務之必要者，即可依此規定為裁定。

懲戒法院二審認定，本件抗告為無理由，日前駁回確定。（編輯：李錫璋）1130217