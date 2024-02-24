慶城街工地坍塌 北市：無民房傾斜管線破損續監控

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市慶城街的新建工地昨晚坍塌，市長蔣萬安今天再至現場，表示除了事發的東側，其他地方未有民宅傾斜或地面塌陷，水電、電信等管線也未破損，還會持續監控清查。

台北市慶城街內的新建工地昨晚間發生坍塌，近工地的道路呈V型，路面往工地內傾斜，汽車受損，幸好無人員傷亡。

台北市長蔣萬安、副市長李四川今天再赴現場並接受媒體聯訪。蔣萬安表示，持續進行坍塌基地的灌漿回填；並比對相關監測數據，除了事發的東側坍塌15公分，西側、南側、北側目前監測數值都正常，沒有地面塌陷及民房傾斜。

在管線部分，蔣萬安說，事發處沒有瓦斯及開關閥，雨水、汙水，還有電力、電信、自來水等管線都未破損，已要求工務局再全面巡查一遍，確保無虞。

蔣萬安表示，等基地內回填完成、管線安全後就會進行路面的灌漿回填。

媒體提問，民進黨議員許淑華表示年前就接獲這一帶有異常通報，並建議與外審的大地、結構工程等單位一起監工。

蔣萬安回應，會請建管處做全面清查，第一時間就跟技師、結構、大地及建築師4大公會聯繫，感謝公會人員到場協助監測。（編輯：李錫璋）1130224