泰籍夫妻來台蜜月遺失婚戒 警助尋回添美好回憶

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（中央社記者蘇木春台中27日電）泰國籍新婚夫妻日前到台灣度蜜月，妻子搭車時發現婚戒遺失，2人到派出所報案，經員警協尋，有民眾拾獲送到警局，婚戒失而復得後，夫妻倆直說對台灣增添美好回憶。

台中市政府警察局第一分局今天表示，繼中派出所24日上午7時多，接獲一對泰國籍夫妻報案遺失結婚戒指，並著急說再3天就要回國，不知如何是好。

據了解，這對泰籍新婚夫妻近日到台灣度蜜月，24日上午在中區干城車站搭車，欲前往日月潭風景區旅遊，搭乘客運前往南投的路途中，37歲的泰籍女子納塔突然發現戒指遺失，她檢查隨身行李也未發現戒指。

2人趕忙返回台中報案，並著急地說26日就要返回泰國，不知道能不能在回國前找到照片中的婚戒，警方先安撫2人心情並表示會協尋，並請這對夫妻繼續蜜月旅行的行程。

警員獲報後調閱監視器調查，發現納塔等車時，因欲擦護手霜便將婚戒先行放置行李箱上，卻忘記戴回，婚戒不慎掉落地面，幸好一對老夫妻注意到地上的婚戒，主動將婚戒送到派出所。

警方找回戒指後，立即透過通訊軟體通知泰籍夫妻，2人當天下午便中止在台北的旅行，立即前往台中領回戒指，當納塔看到失而復得的戒指時，她笑得合不攏嘴，並不斷向員警致謝，2人也開心地與員警合影留念。他們皆表示，這段特別的經驗，增添蜜月旅行對台灣的美好回憶。（編輯：郭諭儒）1130227