新北國中生命案傳班導一度失聯 市府：平安在家

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北國中生命案涉案少年、少女昨天遭少年法庭裁定移送檢方後，傳出受害學生班導師一度失聯。新北市教育局今天表示，班導師目前平安在家休息，校方持續關懷導師提供必要協助。

新北市某國中生去年12月涉刺死同校學生，新北地方法院少年法庭21日裁定，涉案少年、少女移送新北地檢署偵辦。

臉書（Facebook）社群今晨有貼文指稱，少年法庭裁定後，被害國中生班導師疑因創傷後壓力症候群，刪掉所有社群訊息，關閉通訊方式失聯。擔心其安危，有人深夜急奔派出所求助，並在網路協尋。

警方對此表示，凌晨接獲協尋請求，立即透過各種管道找人，並與家屬聯繫。約凌晨4時許，家屬回電通知警方，當事人已平安回家。

此校校長今天接受中央社記者電訪時指出，班導師目前平安在家中休息。校方獲報時，立即召開因應小組會議，持續關懷與協助導師，提供一切必要協助。

校長說，目前班導師與班級學生都正常上班、上課，準備各項考試與畢業程序，校方也盡全力關懷受害者父母。

新北市教育局長張明文上午接受媒體採訪時表示，班導師負責任、又承受極大壓力，過去努力撫平班上學生的難過。事發後至今，社工師及心理師也優先投入任課老師、學生的團體與個別輔導，盼早日安定情緒。

據指出，協尋訊息曝光後，當事人與家屬對於相關資訊相當介意。

對此，相關協尋文章已下架，網友另貼文表示，因收到訊息時比較倉促，尤其在深夜更擔心人身安全，班導師平安就好，對於思慮不周的地方，請家屬見諒。（編輯：戴光育）1130322