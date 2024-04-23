國道自撞衝落匝道翻車 幸運男僅腳輕傷未送醫

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）67歲林姓男子今天凌晨駕車行經國道3號北向224.8公里處，疑因下雨積水失控自撞翻落匝道，整輛車撞得「面目全非」，但林男僅腳輕微受傷未送醫，連處理員警都認為林男很幸運。

國道公路警察局第七公路警察大隊向媒體表示，今天凌晨受理國道3號北向224.8公里處、南投縣中興路段小客車自撞交通事故案，駕駛林男行駛中線車道，疑操作不當，失控撞擊內側護欄，再撞擊外側護欄，最後整輛車翻落中興交流道入口匝道，車體嚴重毀損。

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國道七大隊指出，接獲報案立即調派巡邏車、救護車前往處理，另通報交通部高速公路局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流，由於案發時間為凌晨4時許，事故無影響車流，現場凌晨5時許排除，駕駛1人腳輕微受傷、無就醫，駕駛酒測值0，車內無乘客。

林男當時從雲林古坑上國道要回台中住家。警方表示，林男妥善繫好安全帶是幸運輕傷原因之一，若未繫安全帶，依如此撞擊應該非死即傷；也呼籲用路人遇雨天等視線不佳行駛國道應保持安全車距並減速慢行，勿精神不濟打瞌睡、分心以確保行車安全。（編輯：黃世雅）1130423