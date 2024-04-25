網售非法教材 補習班負責人、員工等4人送辦

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（中央社記者蘇木春台中25日電）刑事局清查網拍販售侵權非法教材，日前到台中與彰化帶回補習班負責人、員工及賣家等4人偵辦，查扣逾6000張盜印試卷及題庫，侵權市值逾新台幣10億元，全案詢問後依法送辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵二隊今天發布新聞稿表示，刑事局針對網路拍賣販售非法教材業者進行查緝，經清查鎖定3家涉案的網拍業者，發現皆有補習班從業人員背景，研判與補習班有相當關聯性，且交易筆數近6000筆，不法所得逾200萬元。

經專案小組長期跟監埋伏後，發現30歲林姓女子、34歲黃女、27歲林女、46歲施男等人，不僅於網路販售侵權試卷及題庫電子檔案，並在補習班任教使用。

警方於今年3月間，針對林女等4人工作處所2間補習班、住處及租屋處等地，前往台中市西區與彰化縣伸港鄉、線西鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉等地執行搜索，並帶回林女等4人到案，查扣盜印試卷約6000張、侵權教材光碟200餘片等證物。

警方查出，30歲林女曾在補習班工作，離職後開始將取得的試卷等物在網路上販售，27歲林女與施男分別為2家補習班業者，黃女則為其中1家涉案補習班的員工。

經警方鑑定扣案的試卷檔案數量龐大，且除試卷檔案外亦包含題庫資料，其中不乏僅供校內老師使用的校用卷，嚴重影響學生權益及考試公平性，經清查康軒、南一、翰林等出版社的國小、國中全科教材、考卷與題庫等，估算遭侵權市值逾10億元。

警方全案詢問後，依違反著作權法罪嫌，將林女等4人移送台中地檢署及彰化地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130425