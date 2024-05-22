屏東鋁錠工廠排廢氣又欠稅700萬 設備5折拍賣清償

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東1家鋁錠工廠因排放廢氣遭依空氣污染防制法開罰，還有滯欠稅金等共新台幣約700萬元，陸續移送行政執行署屏東分署，因未正常繳納，生產設備遭以5折拍賣清償。

行政執行署屏東分署今天發布新聞稿表示，鋁錠工廠是從金屬廢料提煉鋁金屬，因製程中產生大量明顯粒狀污染物，屏東縣政府環保局民國111年稽查後依據空氣污染防制法開罰72萬元。

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另外，鋁錠工廠原有滯欠營業稅、營所稅、勞健保等費用陸續移送至分署執行，期間負責人雖曾辦理分期但未正常繳款，已被廢止分期，目前總欠約700萬元。

屏東分署指出，29日屏南工業區就地拍賣工廠的生產設備，共有裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝8組以及轉湯斗1個，只要達底價一半就有機會把物件帶回家，當天上午10時至10時30分開放登記及觀覽拍賣物，隨後喊價拍賣，拍賣所得將用以清償滯欠款項；詳情可上分署官網拍賣公告查詢。（編輯：郭諭儒）1130522