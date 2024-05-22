移民署宜蘭收容所前科員涉收賄 檢搜索聲押獲准

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）前移民署宜蘭收容所涂姓科員涉嫌違規夾帶現金提供給收容人後，再收取賄賂，宜蘭地檢署昨天發動搜索，經檢察官複訊後，當庭逮捕涂姓科員，並向法院聲押獲准。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官蔡明儒先前指揮法務部廉政署偵辦宜蘭收容所蔡姓等保全人員，涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌，續行追查後，發覺宜蘭收容所已退休的涂姓科員也涉嫌違反貪污治罪條例等罪。

檢方表示，涂姓科員從民國110年4月起至去年6月，先請受收容人親友匯款至他的個人帳戶，他在值勤時前往戒區，違規夾帶現金提供給收容人自行保留使用，並從中獲取不詳金額的賄賂。

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檢方表示，檢察官昨天上午指揮並帶同廉政署廉政官，持宜蘭地方法院核發搜索票，前往涂姓科員住處及宜蘭收容所執行搜索，並通知涂姓科員及其他相關人等共7人釐清案情。

檢方指出，經檢察官複訊後，認涂姓科員犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上重罪，並有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押必要，當庭逮捕涂姓科員，並向宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘6人則都請回。（編輯：李錫璋）1130522