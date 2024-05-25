南投台21線區間測速取締爭議 警方擬請監理撤單

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）台21線魚池鄉往返埔里鎮設區間測速，速限60公里，警方配合縣議會決議，時速達80公里才取締，但故障修復後改回71公里舉發，許多人被罰，警方說，因涉行政瑕疵擬請監理機關撤單。

南投縣警察局在台21線魚池鄉大雁往返埔里鎮桃米路段建置全縣首套區間測速系統，速限60公里，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條，有民眾俗稱「10公里寬限值」，但這套區間測速系統建置後，警方配合南投縣議會「時速80公里以上優先執法」決議，再放寬10公里，平均時速達80公里才取締。

這套區間測速系統2022年開拍，去年11月故障，修復後4月重新上線，由於承辦人員異動，不知道配合縣議會加碼再放寬10公里決議，依法取締時速71公里以上車輛，由於許多居民仍認為時速80公里才取締，導致許多居民被開單，向當地民代抱怨，要求警方撤銷罰單。

系統修復後4月初上線，經居民抗議，4月16日就暫停運作，期間開出逾千張罰單，目前改以移動式設備執法，警方今天接受中央社記者訪問表示，由於未正式向居民公告最新取締標準，涉及是否行政瑕疵，因此研擬建請監理機關撤單，但還在簽辦程序，尚未定案。

南投縣長許淑華昨天也在縣議會答詢表示，縣警局2年多前配合縣議會總質詢建議，將此路段取締標準擴大至時速80公里，用路人以此速限行車2年，但這項決議被內政部警政署認定牴觸法源、不具效力，但議會、民眾不清楚，近期更因交通隊人事異動，及設備維修後改回依中央法規標準，但事先未充分宣導，導致民眾誤認緩衝速限依舊而違規，責任不該由民眾承擔。

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許淑華說，新任承辦人員不知道先前縣議會決議，設備故障修復後，依超速10公里以上設定取締，承辦人員依法辦理並沒有錯，但此路段2年多來依縣議會決議執行取締，未宣導下，民眾不知恢復法定開罰標準，突然收到多張罰單，當然感到非常錯愕。

許淑華指出，行政作業雖然合法、合規，但縣府未向議會說明當年建議案從法理角度不具效力，也未向民眾提醒取締速限變動等疏失下，損失不應由民眾承擔，縣府除積極與中央相關單位研議此路段是否需重新調整速限，也會向監理機關說明因承辦人員不清楚議會決議，讓監理機關了解狀況，盼重新酌量裁罰。（編輯：黃世雅）1130525