無照男被罰2萬陳情顧老母癌弟 免扣薪獲5千慰問金
2024/6/4 13:29
（中央社記者吳哲豪彰化縣4日電）高男無照駕駛遭罰2萬元，未繳罰款送行政執行署彰化分署執行；高男被扣薪後陳情指需照顧年邁母親及患腦癌的弟弟，生活困頓，彰化分署調查後撤銷扣薪命令，另贈慰問金5000元。
法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞，57歲高男因眼睛有視網膜剝離及黃斑部病變成為弱視，無法考機車駕照，卻因工作需騎機車，多次被開罰單，需繳納罰鍰新台幣2萬多元，卻因未繳款被送彰化分署執行。
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彰化分署指出，高男向分署人員陳情，指目前和行動不便母親及罹患腦癌的弟弟同住，3人生活所需都靠他1人擔任大夜班保全薪資支應，還需償還弟弟開刀醫療費20萬多元，生活窘迫。
分署說明，彰化分署在調查高男生活狀況後除撤銷扣薪命令，分署長郭景銘還和分署人員前往高男住處訪視關懷，致贈5000元表達關心，同時讓高男可分期繳納罰鍰；高男則說，這是他收到最好的端午節禮物。（編輯：謝雅竹）1130604
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