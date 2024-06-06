失聯移工藏梨山地區種菜種大麻 警逮3人送辦

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）失聯泰籍移工送男、平女10年前一起來台工作，失聯後2人在梨山地區打零工、種植蔬果，與失聯泰籍移工甘男一起種大麻牟利，換取安非他命施用，警方循線破獲3人依法送辦。

台中市和平警分局今天發布新聞稿，台中市和平警分局3月執行「安居專案」偵破3名失聯泰籍移工栽種大麻，持續向上溯源，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

因栽種地點偏僻監控不易，結合台中市刑事警察大隊偵查第八隊、內政部移民署中區事務大隊南投縣專勤隊、海洋委員會海巡署艦隊第13（布袋）海巡隊、台中憲兵隊，組成專案小組共同偵辦。

警方指出，經2個月跟監，確認對象身分及並掌握栽種地點，日前時機成熟，報請檢察官向法院聲請搜索票獲准。5月2日上午5時許，在台中市和平區梨山地區查獲失聯泰籍移工32歲送男、42歲平女、42歲甘男等3人。

警方當場查扣大麻活株50株、安非他命吸食器2組、毒品殘渣袋3個、電子磅秤1個等物，扣案偵辦。

初步調查，送男與平女在泰國認識，10年前一起來台工作，失聯後即在梨山地區打零工植種蔬果，2人邀甘男一同栽種大麻牟利換取安非他命第二級毒品共同施用。

全案警詢後，將送男、平女、甘男等3人，依毒品危害防制條例及竊占罪嫌，報請台中地檢署偵辦，檢察官向法院聲押獲准。（編輯：黃世雅）1130606