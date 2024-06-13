8旬翁溪頭健行如廁後失蹤1天 尋獲已身亡

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（中央社記者鄭維真南投13日電）陳姓8旬老翁昨天上午與妻子到溪頭自然教育園區健行，未料老翁如廁後失蹤，妻子趕緊報案協尋；搜救人員今天上午10時許在森林探索區發現老翁已身亡，遺體轉交警方處理。

南投縣消防局昨天下午1時許接獲溪頭園區人員報案，指1名年約84歲患有輕微失智老翁於園內走失，上午8時30分左右與妻子入園健行，兩人9時在大學池附近如廁，並相約廁所門口會合，但妻子遲未等到人，請求園區協助並向溪頭派出所報案。

消防分隊接獲求助電話，派遣3人協同園方及警方調閱園區內監視器畫面，初步尋找未果；隨即請社團法人台灣偵搜犬協會支援協助，並連夜搜索。

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今天上午9時許，3名警消、11名義消、1名志工再度展開搜索行動，最後在10時17分於園區內森林探索區最上方找到陳姓老翁，被發現時倒在步道旁邊坡下方，已無生命跡象，現場人員將遺體搬運到步道上，轉交給現場員警處理。

南投縣警察局竹山分局表示，陳姓老翁與妻子於昨天上午從台中市搭車到溪頭自然教育園區，全案依相關程序報請南投地檢署司法相驗。（編輯：陳仁華）1130613