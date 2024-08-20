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爆料李孟諺婚外情PTT帳號稱遭盜 警：境外美國IP

2024/8/20 10:49（8/20 11:13 更新）
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前交通部長李孟諺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）前交通部長李孟諺昨天在網路論壇PTT（批踢踢實業坊）被爆料有婚外情，而持有爆料帳號的台中市黃姓男子向警方報案，指帳號遭盜用，警方今天說，初步追查此帳號是使用境外美國IP，持續偵辦中。

李孟諺

李孟諺小檔案

  • 生日：1966年12月12日
  • 學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士
  • 經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長、交通部部長
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向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，卓榮泰肯定李孟諺公務表現優異，尊重個人意願，並肯定勇於面對態度，准予辭職。

黃姓男子昨天下午先到台中市警察局大雅分局報案表示，帳號已多年未用，突然接獲記者訊息詢問能否授權照片使用，才發現帳號竟被用於爆料李孟諺婚外情，趕緊報案並在PTT澄清帳號遭盜用，要求記者不要再找他。

黃姓男子因為住在西屯區，而由台中市警察局第六分局接手受理報案，警方指出，接獲黃姓民眾報案指稱PTT帳號遭人盜用，立即展開追查，經查此帳號是使用境外的美國IP，將持續積極調查偵辦，依法究辦。（編輯：謝雅竹）1130820

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