女律師涉洩漏偵查秘密 北檢兵分2路搜索約談

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（中央社記者林長順台北23日電）檢調偵辦「創世紀市場」非法交易個資案，查出林姓主嫌的杜姓女律師涉嫌將偵查中資料告知其他被告。台北地檢署今天指揮調查局兵分2路搜索，並約談杜姓女律師及2名證人說明。

「創世紀市場」（Genesis Market）網站提供註冊用戶，以虛擬貨幣購買遭駭客竊取的個人資料、網站登入帳號、密碼等權限資訊。美國聯邦調查局去年查封「創世紀市場」域名，並提供與台灣相關的註冊用戶資訊，供法務部調查局追查。

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檢調調查，林姓男子等人涉嫌以包裹式手法購買數千筆台灣民眾在社群平台、電商平台等使用的帳號密碼、手機號碼、身分證字號等敏感資訊。檢調今年4月、7月間兵分多路搜索，並約談林男到案，訊後聲押禁見林男獲准。

檢調日前進行另一波偵查行動，發現林男的杜姓律師將偵查訊息告知另一名被告，北檢今天指揮調查局資安工作站執行搜索2處，並約談杜女與2名證人說明，全案朝刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌偵辦。（編輯：蕭博文）1130823