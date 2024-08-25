中市靜城專案 第五警分局8個月獲報逾萬件

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市警察局執行靜城專案，第五警分局今年1至8月已接獲1萬3000件通報，為全市通報案件最多分局，日前攔查1輛已停產的改裝重機，自年初至今對違規改裝已開罰73件，無照駕駛舉發388件。

台中市警察局執行靜城專案，第五警分局今天發布統計資料，年初至今，針對無照駕駛舉發388件，其中未成年者134件，違規改裝車體73件。今年1月起至8月24日已通報近1萬3000件疑似噪音車輛，平均每月超過1500件，為全台中市通報件數最多的分局。

員警日前在文心路沿線巡邏，發現1輛已停產的YAMAHA R6大重機發出震耳欲聾聲響，上前攔查發現重機改裝排氣管，林姓駕駛供稱日前參加比賽改裝未立即換回。後又在文心路上攔下1輛發出刺耳噪音的雙載機車，駕駛及乘客均年僅17歲，員警依法開罰。

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和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，為維護原鄉居民社區安寧，和平警分局也會同相關單位取締噪音超標車輛並執行淨牌專案。24日晚間9時至11時共攔檢23輛，無改裝者當場放行，1輛改裝排氣管、噪音超標車輛，則依噪音管制法告發，罰鍰新台幣3600元。

警方同時取締使用註銷牌照違規1件，依道路交通管理處罰條例舉發，罰鍰5400元，並禁止其行駛，牌照扣繳，汽車當場移置保管。（編輯：黃世雅）1130825