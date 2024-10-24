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海巡巡護七號返抵國門 遠洋護漁將增6新式生力軍

2024/10/24 14:50（10/24 15:01 更新）
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海巡署「巡護七號」執行中西太平洋公海漁業巡護，24日返抵國門，圓滿完成為期35天巡弋任務。（海巡署提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月24日
海巡署「巡護七號」執行中西太平洋公海漁業巡護，24日返抵國門，圓滿完成為期35天巡弋任務。（海巡署提供）中央社記者洪學廣傳真 113年10月24日
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）海巡署「巡護七號」執行中西太平洋公海漁業巡護，今天返抵國門，完成35天巡弋任務。海巡署長張忠龍前往迎接並頒發加菜金，未來還將有6艘新式高緯度遠洋巡護船加入遠洋巡護。

今年度第3航次「中西太平洋公海漁業巡護」任務完成，海巡署艦隊分署「巡護七號」今天平安返抵國門，圓滿完成為期35天巡弋任務。張忠龍及艦隊分署長廖德成親自前往碼頭迎接，另頒發加菜金慰勉執勤同仁辛勞，並對這次遠洋巡護任務給予高度肯定與讚許。

張忠龍表示，航行時長達1至2個月的遠洋巡護任務，除展現台灣善盡國際漁業資源養護責任，更使離鄉千里工作的漁民，感受到政府傳遞的溫情，感謝所有人員辛勞，因為有這一個捍衛主權、保護漁權的海上艦隊，才能讓台灣人民心安，並確保國安、治安、平安。

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海巡署新聞稿指出，未來還將有6艘新式高緯度遠洋巡護船加入遠洋巡護量能，期盼透過執行「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，展現台灣維護漁業資源永續發展、關懷漁民決心。

海巡署公海漁業巡護任務範圍涵蓋「北太平洋漁業委員會公約（NPFC）公海水域」及「中西太平洋漁業委員會（WCPFC）公約袋狀水域」，今年度規劃執行3航次，由新竹艦、巡護九號、巡護七號依序圓滿完成。總航時達125天、登檢及無線電慰問台灣遠洋作業漁船計30艘次，並於公海11處不同區域採集海水提供各機關單位研究，不但為國際漁業資源管理盡一份心力，更保障漁民海上作業的安全。（編輯：李淑華）1131024

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廖德成
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