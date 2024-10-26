商演歌手赴泰談生意失聯 中市警：通報進行營救

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市一名商演歌手於9月初搭機前往泰國談生意後失聯，家屬向台中市警方報案，警方今天表示，已通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道進行營救。

據友人向媒體指出，這名歌手於9月3日搭機前往泰國談生意，搭上小包車離開曼谷後即失聯，友人使用手機定位，發現位置在泰緬邊界知名詐騙園區附近，期間還有人向家屬開出新台幣500萬元，甚至700萬元的贖金價碼，家屬很擔心其安危而向警方報案。

台中市警察局豐原分局表示，於9月14日接獲家屬報案後，立即成立專案小組，第一時間確認行蹤及有無涉及暴力脅迫等不法情事。

警方指出，初步了解當事人是自行出境，於國內未有遭強暴脅迫情形，目前已確認出境，並通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道，進行營救。

警方強調，將持續與家屬保持聯繫，並持續釐清有無幕後集團介入及是否涉及其他刑案。

警方呼籲，民眾對國外工作相關資訊應提高警覺，勿輕易聽信不法集團所說的話，出國工作時務必謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」，如遇到類似狀況，請立即向中華民國駐外使領館或代表處請求協助。（編輯：謝雅竹）1131026