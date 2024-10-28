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京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 社會

男遭控搶劫再審改判無罪定讞 獲刑事補償402萬元

2024/10/28 13:21
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（中央社記者張已亷高雄28日電）男子王瑞豐遭控27年前擔任一兵期間搶劫，依軍法判刑5年入獄，經釋憲獲再審改判無罪定讞。王男遭拘束人身自由800多天，聲請刑事補償，經高雄高分院審理，獲判補償402萬元。

高等法院高雄分院刑事補償決定書指出，王男自民國86年遭留置、羈押、入監執行計804日，考量他案發時為無前科20多歲青年，在身強力壯正值追求無限可能未來時遭拘束人身自由，衝擊王男人生規劃，造成他身心受痛苦、名譽減損及財產損害，判每日補償5000元，合計補償王男402萬元。

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全案起因王男遭控民國86年擔任職業軍人一兵期間，與陳姓高職同學騎機車搶奪鳳山區1名路人的皮包後逃逸。王男遭國防部高等軍事法院高雄分院處5年徒刑入獄，但涉案同夥陳男卻被判決無罪確定，王男服刑2年多假釋成功出獄後聲請大法官釋憲，憲法法庭審理後准予再審。

經高雄高分院3月審理，認定被害人、證人證述有出入，依現有證據不足證明王男涉案，改判無罪，後經高等檢察署高雄檢察分署4月放棄上訴，王瑞豐終告無罪定讞。（編輯：李淑華）1131028

#高雄高分院
#釋憲
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