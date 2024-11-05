外籍漁工多重病症併發危急 海空聯合後送就醫

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）東港籍一艘漁船上印尼籍漁工胸痛及下肢腫脹症狀，經遠距醫療評估立即就醫。海巡署「台東艦」獲報馳援，透過聯繫空勤總隊協助，今晨6時許蘭嶼南方約25浬處完成患者後送。

海巡署10月26日11時多接獲東港漁業電台通報，漁船位置在鵝鑾鼻東南1722浬處，印尼籍漁工有咳嗽、胸痛及下肢腫脹，經遠距醫療評估應立即就醫。船長表示將持續觀察漁工狀態並即刻回程返台，如有緊急就醫需要再通報海巡人員協助。

海洋委員會海巡署艦隊分署今天新聞稿表示，考量漁工病況，基於「時間即生命，速度即希望」考量，11月3日指示「台東艦」前往以利遇狀況即時應處；4日清晨6時許與漁船於鵝鑾鼻東南298浬會合。

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由於漁工病況不佳請求接駁後送就醫，由「台東艦」釋放小艇接駁病患，經觀察漁工胸部出現呼吸困難，且下半身包括雙腳、大腿以上有水腫不適等併發症狀，立即聯繫內政部空中勤務總隊協助，今晨6時許於蘭嶼南方約25浬處完成吊掛後送。

艦隊分署表示，這次救援任務在台東艦及空勤總隊共同努力下將患者平安送醫，任務圓滿成功。呼籲在海上航行作業漁民有需要服務事項，利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。（編輯：孫承武）1131105