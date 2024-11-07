律師勾結富二代同窗組詐騙機房 雄檢起訴21人求重判

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄陳姓律師涉勾結多名富二代同窗舊識及代書組成對接境外詐團的詐欺機房，利用假投資虛擬貨幣手法詐得上億元，陳男作為軍師協助隱匿犯罪所得，雄檢起訴21人建請重判。

檢警調查，31歲陳姓律師與數名高中好友均為富裕家庭長大，但卻加入以36歲張姓主嫌的詐欺機房擔任內部律師，提供法律專業規劃及勞務付出，使集團得以管控盈虧及確保訴訟風險，其餘10多人則負責水房或車手頭、收水手、車手、集團打手、內務機手及境外機房客服等工作。

高雄地檢署今天指出，集團涉與境外寮國金三角經濟特區詐欺機房合作，當境外詐欺機房刊登假投資廣告訊息後，由境外客服傳送偽造虛擬交易所資訊，要求被害人註冊虛擬貨幣錢包，再由機房機手誆騙被害人投資泰達幣，獲取高額獲利等話術，且佯稱須向指定幣商加值買幣，致被害人誤信加入集團內務機手操控的假幣商帳號，最後由車手頭派人收款。

其中，陳姓律師除協助審閱詐騙用虛擬貨幣合約，還先後擔任多名集團成員選任辯護人，指導車手製作筆錄，並將筆錄內容、遭扣押款項、強制處分等偵查中秘密或資訊洩漏給集團股東；甚至偽造假債權本票及借據，聲請發還扣押贓款，或利用律見機會取得置物櫃密碼，進而取回未遭扣案贓款。

此外，集團若有車手想黑吃黑，或行為引發集團高層不滿，則透過毆打、脅迫手段要求被害人簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押犯罪所得，並以假債權本票逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。

高雄市警察局刑事警察大隊組成專案小組溯源向上追查，檢警今年7月至9月陸續執行5波搜索，共查扣2處價值約新台幣7000萬元不動產、現金280多萬元、344顆泰達幣、名車4輛等；初步清查受害人數53人，檢察官並向高雄地方法院聲請沒收洗錢犯罪所得共1億3630多萬元，並將陳男等21人依詐欺、組織犯罪條例、洗錢、強制、違反護照條例等罪嫌提起公訴。

檢方認為，張男等5名股東大部分為富二代，且青少年時期即經家長送往私立高中栽培教育，坐擁優渥生活環境，卻仍貪得無厭、不思進取，從事新型態詐欺犯罪，且犯罪遭查緝過程中仍持續濫用律師、代書專業，藐視司法之至，建請法官從重量處有期徒刑5年2個月以上刑度。

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陳男與溫姓假代書部分，檢方則痛批溫男利用父親經營代書事務所優勢，輔助詐欺集團以恐嚇取財鞏固對車手控制能力，且迄今否認犯行。

而陳男身為律師卻未潔身自愛，對遭緝獲車手以辯護之名行監視之實，且協助集團股東取得偵查中被告藏匿不法所得，考量律師於詐欺集團中參與助力，對偵查資源耗費影響重大，同樣建請法院從重量處5年2個月以上之刑。（編輯：陳仁華）1131107