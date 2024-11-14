台中太平2機車疑閃貓碰撞 男大生倒地頭部重創不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中14日電）勤益科大林姓男大生，13日晚間騎機車行經台中太平區太堤東路，疑為閃躲突然竄出的貓，與另台機車李姓女騎士發生碰撞，人車倒地，林男頭部重創送醫不治，李女四肢擦挫傷，確切肇因警方釐清中。

台中市太平區太堤東路昨天晚間8時38分，2輛機車行經此處疑為躲避竄出的貓，2車發生碰撞，勤益科大林姓男大生頭部重創不治，另名女騎士四肢挫傷、無生命危險，確切肇事原因待釐清。

太平分局今天表示，林男因頭部重創，送醫不治，李女四肢擦挫傷，送醫後無生命危險，雙方均無酒駕情事；因事故現場無監視器影像，警方將蒐集相關跡證，釐清事故肇因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勤益科技大學今天發布文字稿，林男為宜蘭人，本學期剛轉學，目前就讀進修部資管系二年級；事發後校方已聯繫林男家屬，表達最深切慰問，並提供急難慰問金協助家屬處理後續事宜，全力協助家屬進行保險理賠並主動提供「修業證明書」讓學生圓夢。

校方也安排專業諮商師進駐班上，隨時提供心理輔導服務，幫助同學們釋放情緒並逐步復原；對這起不幸事件，校方深感遺憾，將進一步加強行車安全教育宣導。（編輯：陳仁華）1131114