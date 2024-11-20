釐清柯文哲金流 北檢第3度傳喚陳佩琪作證訊後請回

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）台北地檢署偵辦京華城案，為釐清前台北市長柯文哲的金流、政治獻金等疑點，今天第3度傳喚柯文哲妻子陳佩琪作證，訊問3個多小時後請回。陳佩琪對於媒體詢問均不回應。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌命前鼎越開發公司董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

檢察官為釐清柯文哲金流，今天上午再度指揮廉政署以證人身分傳喚陳佩琪作證；陳佩琪約於下午3時30分移送北檢複訊，訊問3個多小時後請回，面對媒體詢問柯文哲金流、京華城案情，均不發一語，隨即在律師陪同下離去。（編輯：李錫璋）1131120