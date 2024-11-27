本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

南投表揚義勇消防 2人年資55年逾半輩子貢獻救災

2024/11/27 16:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投縣消防局今天表揚無私付出義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體，其中義消顧問簡建豐、黃嘉政的年資「破表」級達55年，逾半輩子貢獻救災，讓眾人敬佩。

南投縣消防局今天舉辦民力團體年資標頒發暨績優人員表揚典禮，南投縣長許淑華出席為579人頒獎，包含全國楷模4人、縣內楷模10人、年度績優人員縣長獎89人、局長獎136人、年資標340人。

許淑華說，消防、義消、防火宣導、鳳凰志工是非常重要夥伴，現場播放服務年資40年以上人員專訪影片，內容令人感佩，但無論年資多長，大家都非常熱愛消防工作，希望透過表揚致謝付出，也提醒協勤時務必注意安全，縣府也會持續支持消防及後援設備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局表示，義消第一大隊第三中隊顧問簡建豐及黃嘉政、草屯義消分隊顧問陳建文、名間義消分隊顧問莊朝海、名間水上救生分隊顧問董瑞益服務年資滿40年，大半輩子貢獻救災工作，尤其簡建豐、黃嘉政年資更長達55年，無私為民服務精神令人敬佩。

消防局表示，年資標是消防、民力團體長期奉獻象徵，分為5年、10年、15年、20年，以5年為級距至45年，這些在火場出生入死的義消、協助緊急救護鳳凰志工、防火宣導隊、協助救災的民間救難團體，不畏艱辛發揮人溺己溺精神，讓南投成為更安全家園。（編輯：郭諭儒）1131127

#南投縣
#南投縣消防局
#陳建文
#許淑華
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：