京華城案涉收賄 北檢再提訊應曉薇

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）台北地檢署偵辦京華城案，查出國民黨台北市議員應曉薇涉從威京集團主席沈慶京收賄逾新台幣4740萬元，檢察官為釐清收賄細節及鞏固案情，今天上午再度提訊在押的應曉薇。

檢廉調查，沈慶京希望透過應曉薇的市議員身分，為京華城公司陳情或以市議員職務召開各協調會等手段，拿到所期望的容積率，透過相關協會匯款給應曉薇，金額超過4740萬元。

沈慶京應訊時辯稱，匯給應曉薇相關協會的是慈善捐款，並非賄款。

不過，檢廉發現，應曉薇收款的時間與其為京華城案向台北市政府陳情，及陸續以市議員身分提出陳情案，或請求都發局再次研議，或將案件送都委會研議的相關時間均吻合。

檢方認定，應曉薇涉犯貪污治罪條例違背職務的收賄罪，罪嫌重大，將其聲請羈押禁見獲准，日前再聲請延押2個月獲准。應曉薇提起抗告，被台灣高等法院裁定駁回確定。此外，檢察官今天也傳喚被告與證人各1名到庭說明。（編輯：張銘坤）1131210