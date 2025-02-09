祖產分配糾紛 台中男潑鹽酸持刀砍哥哥殺人未遂遭訴

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（中央社記者蘇木春台中9日電）張姓男子與哥哥因祖產分配問題多次糾紛，他去年12月間到哥哥的住處，持鹽酸潑向哥哥與在場的李女，並持刀砍傷哥哥，全案經台中地檢署偵辦後，日前依殺人未遂罪嫌將他起訴。

依據檢方的起訴書指出，71歲張姓男子與79歲的哥哥有祖產糾紛，2人因分配問題有多次糾紛，張男並對哥哥有騷擾行為，台中地院於民國112年12月間核發保護令。

張男卻於113年12月20日下午4時多，前往哥哥位於台中市西區的店面兼住處，先持工業用鹽酸對哥哥的李姓員工潑灑，造成李女手部、眼部灼傷，張男再持鹽酸潑灑且持刀砍向哥哥後逃逸。

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張男的哥哥因此受有雙上肢多處撕裂傷、左下肢骨折與頭部、背部撕裂傷，警方獲報後將傷者送醫並展開查緝，隔日凌晨循線將張男逮捕到案。

張男到案後，坦承預藏鹽酸潑灑哥哥與李女，並持刀砍殺哥哥。檢方全案偵辦後，依殺人未遂、傷害、違反家庭暴力防治法等罪嫌，日前將張男起訴。（編輯：李淑華）1140209